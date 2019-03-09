Народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в Москве на 97-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", — заявил Крок. О месте и времени прощания он пообещал объявить позднее.

Смерть народного артиста подтвердила его дочь Раиса Этуш: "Мне о смерти папы сообщила его жена. Я думаю, у него остановилось сердце. Я его очень любила"

В конце января театр имени Вахтангова сообщил, что спектакля "Бенефис", в котором играл Владимир Этуш, больше не будет. Артисту было тяжело находиться на сцене в трехчасовой постановке.

Актриса Анастасия Бегунова, которая сначала была ученицей Этуша, а потом вместе с ним служила в театре имени Вахтангова, рассказала: "Он остроумный, он интересный такой мужчина был, прекрасный. Он величина! Прекрасный артист, фанат своего дела. Он до последнего выходил на сцену".

Телезрители любили Владимира Этуша по комедиям Леонида Гайдая. В его исполнении товарищ Саахов из "Кавказской пленницы, или новых приключений Шурика" и стоматолог Антон Семенович Шпак из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" стали настоящими народными любимцами.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. В 1940 году он попал в качестве вольного слушателя в Театральное училище имени Бориса Щукина, но учебу прервало начало войны. Этуш ушел на фронт добровольцем. Он принимал участие в сражениях в горах Осетии и Кабардино-Балкарии и принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону. После ранения в 1943 году его комиссовали со второй группой инвалидности. Вернувшись в Москву он вернулся в Театральное училище. С 1945 года он поступил в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где играл до последних дней.