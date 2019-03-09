Чиновницу из Татарстана Талию Минуллину поставил в сложное положение молодой человек, подарив ей Porsche, сообщает телеканал "360".

Чиновница решила отказаться от автомобиля, поскольку госслужащим запрещено принимать подарки, стоимостью больше трех тысяч рублей.

О подарке она рассказала телеведущему Леониду Якубовичу, который приехал поздравить женщин в правительстве республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал ответ Минуллиной в своем Instagram в разделе Stories.

"Да, конечно. Подарил Porsche, но я пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя", — ответила чиновница. Якубович попросил дать ему адрес щедрого парня.

Чиновница рассказала агентству "Татар-информ", что машина ей не нужна, так как она постоянно находится в командировках: "Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок".