Сотрудник посольства США в субботу утром, 9 марта, пытался провезти в аэропорт Шереметьево в багаже мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса", – сообщили в МИД.

Отмечается, что посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту Шереметьево".

"Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника", – сообщили в российском дипведомстве.