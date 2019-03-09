Зампреда правительства РФ Ольгу Голодец привлек стенд Алтайского края на международной выставке "Интурмаркет" в Москве, сообщается на официальном сайте региона.

Голодец уверена, что необходимо поддерживать развитие инфраструктуры "Белокурихи-2". По ее мнению, новый туристический кластер продолжит традиции курорта Белокурихи, который знают и любят россияне.

Она подчеркнула, что "Белокуриха-2" – уникальное место со своими климатическими особенностями.

"Нам нужно как можно быстрее завершить работы по новому курорту, чтобы он стал доступнее", – добавила Голодец.

Напомним: XIV Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2019" проходит в Москве с 9 по 11 марта. Седьмой год Алтайский край выступает стратегическим партнером масштабного форума. Свои уникальные возможности на выставочной площадке демонстрируют 42 организации региона.