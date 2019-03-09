Зампреда правительства РФ Ольгу Голодец привлек стенд Алтайского края на международной выставке "Интурмаркет" в Москве, сообщается на официальном сайте региона.
Голодец уверена, что необходимо поддерживать развитие инфраструктуры "Белокурихи-2". По ее мнению, новый туристический кластер продолжит традиции курорта Белокурихи, который знают и любят россияне.
Она подчеркнула, что "Белокуриха-2" – уникальное место со своими климатическими особенностями.
"Нам нужно как можно быстрее завершить работы по новому курорту, чтобы он стал доступнее", – добавила Голодец.
Напомним: XIV Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2019" проходит в Москве с 9 по 11 марта. Седьмой год Алтайский край выступает стратегическим партнером масштабного форума. Свои уникальные возможности на выставочной площадке демонстрируют 42 организации региона.
Комментарии
Ну да, доступнее...для кого только, для московских зажратых господ? Сейчас там только они и могут отдыхать, это по их кошелькам