Воскресенье, 10 марта, в Алтайском крае выдастся солнечным и немного морозным, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры составят -2…-7 градусов, в предгорьях будет до +3 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице столбики термометров покажут -2…-4 градуса. Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду.