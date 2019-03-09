Барнаульский приют "Ласка" сообщил в своем Instagram о том, что неизвестные ночью закинули на территорию отраву, в результате несколько животных погибли.

"Ребята, это трагедия. Сегодня ночью через забор в приют была закинута отрава. Какие ублюдки это сделали, сейчас выясняет полиция. У соседей везде есть камеры, за забором оставлены следы и раскидана ливерная колбаса с раскрошенными таблетками", — говорится в сообщении.

Как отмечается, не обошлось без жертв: "Сегодня у нас день траура. Семь трупов и три собачки пропали. Очень тяжело".

"Мы не оставим это так просто, мы приложим все усилия, чтобы посадить ублюдков! Также теперь встает вопрос будущей безопасности. Надо решать вопрос с ограждением и тотальным наблюдением. Будем благодарны за любую помощь. В том числе широкий общественный резонанс, который не даст замять это дело", — добавили в "Ласке".