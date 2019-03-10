Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Масштабный праздник "Сибирская Масленица", посвященный проводам зимы, в двенадцатый раз проходит на территории туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье" в Смоленском районе Алтайского края.

Накануне это мероприятие посетил губернатор Виктор Томенко, который подчеркнул, что из небольшого деревенского праздника "Сибирская масленица" выросла до международного фестиваля.

"Мы провожаем зиму, встречаем весну. "Сибирская Масленица" объединила десятки тысяч жителей Алтайского края и многочисленных гостей нашего региона. Зимы у нас в Сибири, как правило, затяжные, многоснежные, холодные. Поэтому встреча весны – это всегда ожидание тепла и света, начала весенних и летних полевых работ. Желаю вам море счастья, океан радости. Пусть эти улыбки и эта энергия, которая сконцентрировалась вокруг нас, подпитывают всех и каждого не только сегодня, но и весь ближайший год", – обратился к гостям праздника глава региона.

Как прошел праздник – смотрите в фоторепортаже.