Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019

Сергей Лазарев представил песню, с которой он выступит от России на конкурсе Евровидение в Израиле.

Песня рассказывает о разных страхах, которые люди испытывают с детства, а со временем они превращаются в "крики".

Ранее певец выразил признательность Филиппу Киркорову за написание песни и за то, что тот был всегда рядом, как брат.

Лазарев будет бороться за победу на Евровидении второй раз. Впервые он выступил в 2016 году в Стокгольме, где занял третье место с песней You are the only one.