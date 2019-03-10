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Чувашский чиновник: учителя получают мало, потому что мало работают

, ИА "Амител"
Чиновник отреагировал на слова о том, что "очень мало людей" получают зарплату на уровне майских указов
Васильев призвал 'не будоражить голословно' тему майский указов Путина / Фото: кадр из видео

Васильев призвал "не будоражить голословно" тему майский указов Путина / Фото: кадр из видео

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что низкие зарплаты получают только те учителя и врачи, которые "мало работают". Выступление чиновника опубликовал депутат Григорий Данилов.

Васильев призвал "не будоражить голословно" тему майский указов Путина.

"На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату", — заявил Васильев.

Он также объяснил, что низкие зарплаты можно объяснить тем, что учителя или врачи работают, скорее всего, на половину ставки, а те, кто работают нормально — получают достойную зарплату.

Перед выступлением Васильева депутат Данилов заявил, что "очень мало людей" получают зарплату на уровне майских указов, по которым зарплата медиков и педагогов должна быть не ниже 200% от средней зарплаты по региону. Для Чувашии это не менее 52 тысяч рублей.

Пользователи соцсетей раскритиковали высказывание Васильева о невысоких зарплатах бюджетников: "Какое право он имеет поучать людей, здоровье гробящих, чтобы жить достойно человека и содержать свои семьи?", "А этот чиновник знает, что в сутках 24 часа?", "Очередной", "Сытый голодного не разумеет".

"Ждем фразы "вырвано из контекста", — написали в соцсетях. Позже власти Чувашии опровергли, что Васильев связал зарплату учителей с их ленью.

"Было озвучено, что, кто работает на полставки, тот получает меньше индикаторов, предусмотренных в указах. У кого нагрузка больше, тот, соответственно, больше и получает", — заявили представители главы Чувашии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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