Российский фрегат "Адмирал Горшков" с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на The Times.

Отмечается, что несколько военных кораблей, включая фрегат со станцией визуально-оптических помех 5П-42 "Филин" на борту, недавно вышли из Мурманска и предположительно направляются в сторону Средиземного моря.

Установка "Филин", которая может применяться ночью или в сумерках, с помощью визуально-оптических помех способна вызвать у противника слепоту, галлюцинации, тошноту и рвоту.

Военный корабль ВМС Великобритании "Дефендер" был задействован для отслеживания действий российской тактической группы.

В The Times напомнили, что принимавшие участие в испытании "Филина" заявляли, что не могут вести прицельный огонь во время действия станции. Некоторые также жаловались на дезориентацию в пространстве, тошноту и галлюцинации.