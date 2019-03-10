Охранники одного из столичных магазинов сети "Пятерочка" устроили драку с покупателем, который не захотел, чтобы его вещи досматривали без сотрудников полиции, пишет URA.RU.

После того как один из посетителей продуктового магазина сказал, что досмотр могут провести только полицейские, охранники магазина набросились на мужчину.

На сторону покупателя встала проходящая мимо женщина. Но охранники набросились и на нее.

На видео также присутствует последующий разговор между автором и сотрудниками магазина, которые уверяют, что имеют право не только досматривать покупателей, но и задерживать их.

Работницы утверждают, что такие права им гарантированы законами РФ.