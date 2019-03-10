РПЦ выступила против СМС с извинениями в Прощеное воскресенье

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что покаяние и искреннее прощение не имеют ничего общего с рассылкой СМС.

Отмечается, что речь идет о нелегком внутреннем состоянии, которое не подразумевает номинальной отправки сообщения с извинением.

"Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по СМС коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по СМС просьбу о прощении. Самое трудное – это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в своем сердце", – отметил митрополит.

Он также сказал, что без самоочищения невозможно вступить на путь покаяния. И если кого-то обидели, то лучше попросить прощения и загладить обиду какими-то добрыми делами.

Прощеное воскресенье – это последний день перед Великим постом, когда верующие вспоминают изгнание Адама из рая. В этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим их простить.