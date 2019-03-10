В Барнауле в ночь на воскресенье, 10 марта, на пересечении Павловского тракта и улицы Попова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и пострадавшими, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Паблик "Инцидент Барнаул" опубликовал видео с места происшествия.

Как сообщили в городской ГИБДД, происшествие случилось 03:10 ночи. Водитель 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота-Королла", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Тойота-Надия", который затем столкнулся с попутным автомобиль "Тойота Ист".

В результате ДТП доставлены больницу водитель и два пассажира "Короллы", из которых 12-летняя девочка госпитализирована с различных травмами. Сам водитель и второй пассажир 1997 года рождения ограничились медпомощью. В других автомобилях пострадавших нет.