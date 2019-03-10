Паблик "Инцидент Барнаул" опубликовал видео, автор которого показывает расположенную в Казахстане АЗС, принадлежащую "Газпрому", и возмущенно сравнивает цены на заправках этой же сети в России. Видео доступно по ссылке.
"Казахстан. Павлодар. Сеть АЗС "Газпром". Цена на бензин АИ-92 в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу — 26 рублей 60 копеек. А цена сегодня в Новосибирске — 40 рублей 50 копеек", — подчеркнул автор видео.
"Так у меня вопрос госслужащим, силовикам, налоговикам... вы долго еще будете заморским сатанистам служить? Вы к чему страну доведете? И второй вопрос... вот когда Родину догнобите, вы куда собрались переезжать? Вы подлые и бессовестные, и гнобите свой народ. Наш бензин здесь в этой же [великолепной] сети стоит дешевле", — заключил возмущенный автолюбитель.
Комментарии
Все же помнят: не ту страну назвали Гондурасом
Ничего вы не понимаете! Мы же налогов много собираем, что есть хорошо
с чего он решил, что там продается российский бензин?
Статья за оскорбление власти!!!!
Раисся - щедрая душа.
Загнобить возмутителя в темнице! У нас зато стабильность! И геноцид!
"Так у меня вопрос госслужащим, силовикам, налоговикам... вы долго еще будете заморским сатанистам служить? Вы к чему страну доведете?///
Автора ролика выдаёт большой ум и владение навыками причинно-следственной связи.)))
10.03.2019 11:46 А зачем им продавать чужое топливо, если своего до задницы? И это какая цена должна быть в итоге, чтобы они еще и с перепродажи чужого наваривались - рублей по 10? На сайте они пишут, что "качество топлива, реализуемого на АЗС "Газпромнефть", контролируется на всех этапах транспортировки нефтепродуктов – от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до АЗС".
"Так у меня вопрос госслужащим, силовикам, налоговикам...
Автор из тех, кто в 80-х, рассказывая анекдот, как стреляли из пушки, когда презерватив всей СССР приехал в Одессу, слово "Горбачев" заменяли на слово "правительство".
Да, действительно, омский бензин в Казахстане стоит дешевле. Это правда. Но причина этого - не в «жадности» АЗС в РФ и «доброте» АЗС в Казахстане, а в фундаментальных различиях, в частности, косвенного налогообложения топлива у нас и в РК.
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Два основных косвенных налога в России и Казахстане - это НДС и акцизы. Бензин и дизель - подакцизные товары и у нас, и там.
Основная ставка НДС в России=18%. Ставка НДС в Казахстане = 12%.
Акциз на бензин в РФ в первом полугодии 2018 года = 11213 руб/тонна, на соляру=7655 руб./т
Акциз на импортный бензин в Казахстане в 2018 году=4500 Тг (по курсу это 820 руб), на дизель=540 Тг (по курсу это 100 руб.)
По закону, когда бензин или дизтопливо продаются в другую страну, то экспортер имеет право на возмещение из бюджета НДС, если он является плательщиком НДС и акцизов, если он является плательщиком акцизов. Таким образом, цена топлива для Казахстана и любой другой страны, куда вывозится омский бензин уменьшается. На сколько конкретно?
Предположим, цена бензина в России с НДС = 50000 рублей/тонна. НДС в этой цене в том числе 7627 рублей. Да акциза 11213 рублей. Если бензин продает в Казахстан переработчик или производитель, то и НДС и акциз из стоимости вычитаются, и для покупателя из Казахстана тот же омский бензин стоит уже 50000-7627-11213=31160 рублей!!!
Да, в Казахстане к этой ввозной цене прибавится казахский акциз и казахский НДС. (31160+820)*1,12=35818 рублей. Ну, пусть транспортировка обойдется в 5% стоимости. Итого 37609 руб.
Таким образом, себестоимость омского бензина в Казахстане будет почти на 13 тыс. рублей за тонну меньше, чем продажная цена в Омске!!! Исключительно за счет разных налогов в наших странах, а не из-за чьей-то жадности.
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С дизелем разница не такая большая получается, но она тоже приличная. Пусть ДТ стоит в РФ 45000 руб/т. НДС 6864 рубля, акциз 7655 руб. На экспорт цена будет 45000-6864-7655=30481 руб.
В КЗ себестоимость ДТ будет (30481+100)*1,12=34251 руб. Накинем 5% на транспорт. Получим. 35964 руб. Почти на 10 тыс. дешевле, чем в РФ. Иск
Ещё бы написали почём Мы Китаю эл.энергию ,и лес продаём-пративныи бандеровцы!
10.03.2019 12:15 Как это меняет саму суть? Цены в Казахстане значительно ниже на топливо.