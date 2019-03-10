Барнаульские полицейские выследили похитителя тележки из супермаркета

В Барнауле полицейские задержали молодого человека 2000 года рождения, которого подозревают в краже тележки из магазина, сообщает региональное МВД.
Отмечается, что кража в супермаркете, расположенном на Павловском тракте, была совершена в дневное время. Работники магазина обнаружили факт хищения в ходе просмотра видеозаписи с камер наблюдения и обратились в полицию.
Сотрудники уголовного розыска опознали по видеозаписи злоумышленника, выкатившего из магазина тележку. Сумма причиненного ущерба составила 2600 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Кража века
А в машке-парашке пластиковая тележка 5 тыс. стоит, по словам "машкинцев", и пакеты ихние, рвущиеся легко на раз, уже 5 руб.
отличились ничего не скажешь.а как по части управляющего банка возрождение-нашли товарища укрвшего 38 миллиардов рублей.