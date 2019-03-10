Галактика Млечный путь, в которой находится Солнечная система, весит 1,5 триллиона солнц подобных нашему и имеет ширину в 256 тысяч световых лет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

К таким выводам пришли ученые, изучив данные с космических телескопов Hubble и Gaia. Для получения данных специалисты исследовали 46 скоплений звезд в центре галактики. Данные по 34 местам получены с помощью Gaia, а по остальным 12 — через Hubble.

Исследователи пояснили, что только путем объединения данных с двух телескопов удалось определить массу галактики. Таким образом Млечный путь получил статус выше среднего среди других галактик.

"Чем массивнее галактика, тем быстрее движутся ее скопления под действием силы тяжести", — пояснила профессор Вин Эванс из Кембриджского университета. Она также отметила, что им удалось измерить боковое движение скоплений звезд, из которого вычислили общую скорость, а после вывели массу.

Если раньше ученые не могли определиться с весом галактики и указывали варианты от 500 до 3 триллионов солнц, то сейчас уже есть некая конкретика. Проблемой пока остается темная материя, из которой на 90% состоит галактика. Напрямую ее обнаружить нельзя, а следовательно невозможно и измерить.