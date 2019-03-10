Российский конькобежец побил собственный мировой рекорд

Российский конькобежец Павел Кулижников не только оказался быстрее соперников в забеге на предпоследнем этапе Кубка мира, но и побил свой же мировой рекорд, сообщает "Р-Спорт".

Кулижников начал турнир в статусе действующего рекордсмена на дистанции в 500 метров с результатом 33,98 секунды. Однако японец Тацуя Синхама улучшил это время до 33,835. Россиянин бежал последним и смог в итоге вернуть себе мировое достижение: его конечный результат – 33,616 секунды, и это новый мировой рекорд.

"В принципе, там уже времени на какие-то переживания по поводу рекорда не было. По-хорошему разозлился и полностью сконцентрировался на том, чтобы пробежать "пятисотку" как можно лучше. В принципе, получилось, и я очень рад", – сказал конькобежец.

В таблице спринтерского зачета Кубка мира Павел Кулижников занимает первую строчку с результатом в 572 очка, второе место у Синхамы – 474 балла. Тройку лидеров замыкает Ховард Лоренцен из Норвегии, у него 418 очков.

Последний забег сезона в спринте, по итогам которого станет известен победитель Кубка мира на 500-метровке, пройдет 10 марта.