Барнаульские полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, похитивших у жительницы краевой столицы деньги, установили подозреваемого, сообщает региональное МВД.

Отмечается, что мошенничество было совершено в середине прошлого ноября по схеме "Ваш родственник попал в беду".

"В вечернее время женщине 1943 года рождения на домашний телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и необходимо оплатить 50000 рублей для прекращения разбирательства. Женщина сообщила, что такой суммы нет и перевела на указанный счет 13300 рублей. Затем перезвонила сыну и в разговоре с ним выяснила, что ни в какое ДТП он не попадал, после чего сразу же обратилась в органы внутренних дел", – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Было доказано, что к этому причастен ранее арестованный за аналогичное преступление мужчина 1987 года рождения из Новосибирска. В настоящее время он содержится в СИЗО в Кемеровской области.

Сотрудниками полиции доказано еще 19 аналогичных фактов совершения мошеннических действий.