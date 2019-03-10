Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина, Вячеслав Кондаков

Жители Барнаула массово гуляют в последний день масленичной недели в разных частях города.

В 2019 году масленичная неделя началась 4 марта, а сам праздник Масленица отмечают 10 марта – в Прощеное воскресенье. Уже 11 марта начнется Великий пост. Отметить Масленицу насыщенно и весело можно будет как в Барнауле, так и за его пределами.

В Барнауле гулянья проходят в следующих местах: Парк спорта, парк Центрального района, парк "Лесная сказка", Барнаульская крепость, Барнаульский зоопарк, а также гостей ждет "ЭКО Масленица" на улице Взлетная.

К примеру, Парк спорта и "Русское Радио Барнаул" 105.4 FM приглашают всех барнаульцев весело и с размахом отпраздновать "Самую русскую Масленицу". Развлекательная программа праздника сопровождается конкурсами и играми, выступлениями творческих коллективов. В "Лесной сказке" установлена стена желаний, на которой барнаульцы оставляют записки со своими желаниями.