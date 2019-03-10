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Замглавы Росгеологии Горринг сменил фамилию и находился в розыске с 2011 года

, ИА "Амител"
Ганижев сменил свои данные и стал Горрингом, это же сделали и его родственники.
Горринг выступал в качестве посредника по передаче пяти миллионов рублей / Фото: rbc.ru

Горринг выступал в качестве посредника по передаче пяти миллионов рублей / Фото: rbc.ru

Подробности уголовного дела арестованного по обвинению в крупном мошенничестве бывшего заместителя руководителя Росгеологии Руслана Горринга сообщили в СК по Московской области.

По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев, который позже сменит фамилию на Горринг, получил от предпринимателя пять миллионов рублей. Эти деньги он передал председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину. Так предприниматель откупался от чиновника, чтобы тот не мешал ему вести свой бизнес в районе.

Позже следователи арестовали Газейкина по делу о коррупции, а суд приговорил его к реальному сроку. Ганижев также был фигурантом уголовного дела. Он признался в передаче взятки. Суд взял с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако после Ганижев скрылся и был объявлен в розыск. В бегах он сменил свои данные и стал Русланом Горрингом. Тоже самое сделали его родственники.

Дело против Горринга следователи вывели в отдельное производство. Его задержали в минувшую пятницу в московском аэропорту Внуково, откуда он планировал улететь в Сочи. По версии следствия, фигурант дела планировал покинуть Россию и отправиться в Абхазию. Его задержали, когда он пошел регистрироваться на рейс. Причем он купил три разных билета, но пошел только на третий рейс. Силовики доставили его на допрос в подмосковный главк СК, но от дачи показаний Горринг отказался.

Ранее Домодедовский городской суд арестовал Горринга на два месяца. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Своей вины он не признал.

Следователи приступили к закреплению доказательной базы и выявлению других эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.

Бывший заместитель главы Росгеологии получил скандальную известность после того, как в Сети появилось видео стрима с его участием. Горринг играл в компьютерную игру и вел диалог со зрителями с использованием нецензурной лексики. Тогда же он сообщил о своих сексуальных связях с подчиненными. После публикации видео Горринга уволили.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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