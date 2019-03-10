Самым богатым актером России назвали Дмитрия Нагиева

Эксперты в сфере киноиндустрии составили рейтинг самых состоятельных российских актеров, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Первую строчку с доходом в $3,2 млн занял Дмитрий Нагиев. На втором месте оказался Федор Бондарчук, активы которого оцениваются в $1,3 млн.

Замкнули тройку лидеров Светлана Ходченкова и Владимир Машков. Активы каждого оценены в $1 млн.

Следом за ними расположился Данила Козловский, отставший от ближайших конкурентов на 100 тысяч американских долларов.