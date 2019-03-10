В Эфиопии возле города Аддис-Абеба разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 157 человек, сообщает LifeShot со ссылкой на местные СМИ.

Самолет пропал с радаров спустя 6 минут после вылета из аэропорта в столице Эфиопии. Последняя метка находится на высоте 2621 метров и скорости 709 км/ч.

Отмечается, что на лайнере авиакомпании Ethiopian Airlines находились 149 пассажиров на борту и 8 членов экипажа.

Boeing 737 MAX 8 с б/н ET-AVJ выполнял рейс ET302 из эфиопской Аддис-Абебы (ADD) в кенийский Найроби (NBO).

Премьер-министр Эфиопии принес соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.