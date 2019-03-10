Видео испытания вызывающего галлюцинации оружия появилось в Сети

Российские ученые разработали станцию визуально-оптических помех "Филин", которая способна ослепить противника, а также вызвать зрительные галлюцинации, тошноту и рвоту. Видео работы этого прибора опубликовал ТК "Звезда".

В темное время суток "Филин" способен нейтрализовать приборы ночного видения, прицелы, дальномеры, а также системы наведения управляемых ракет.

На данный момент в акватории Финского залива Балтийского проходят испытания уникальной отечественной разработки.

Работает "Филин" следующим образом: сначала включается мощнейший прожектор, который ослепляет неприятеля. Потом его переводят в так называемый "помеховый режим" — мерцающий свет может даже лишить человека зрения, если на него долго смотреть.

Испытатели заявили, что смотреть в сторону, где установлен работающий "Филин", просто невозможно.

"Многие говорили, что возникает такой эффект: пятно постоянно плавает перед глазами и вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект. Все отмечали головокружения, тошноту и потерю пространственной ориентации", — рассказал начальник Управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров.

Комплекс установили на два военных фрегата — "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Последний сейчас находится в дальнем походе в Атлантике.

Система "Филин" может ослепить противника, находящегося на расстоянии двух километров. Западные аналоги используют для дезориентации врага лазер, который реально повреждает зрение. В этом заключается главное отличие отечественной разработки от иностранных аналогов, поскольку российский аппарат более гуманен.