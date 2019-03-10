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Объявлен победитель конкурса на новый логотип "Шукшинских дней на Алтае"

, ИА "Амител"
Логотип символизирует широту проведения фестиваля и гостеприимство жителей Алтая

Победителем конкурса по разработке логотипа Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" признан вариант эмблемы алтайского дизайнера Юлии Раменской, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

По словам автора, логотип символизирует широту проведения фестиваля и гостеприимство жителей Алтая. Также он указывает, что Василий Шукшин родом из алтайской деревни.

Директор Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина Лидия Чуднова подчеркнула, что эмблема-победитель простая, лаконичная, теплая, уютная и гостеприимная, как и сами Сростки. В региональном отделении Союза художников России отмечают, что логотип современен, и в то же время присутствуют корневые для Шукшина ценности: малая родина, волнистые мягкие линии сростинского пейзажа, ситцевые орнаменты — все пропитано национальной культурой.

"Сама надпись "Шукшинские дни на Алтае" приветливо распахнулась навстречу гостям фестиваля", — подчеркнул руководитель краевого "Союза художников России" Дмитрий Петренко.

Отмечается, что всего на конкурс поступило более 100 заявок от жителей разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья. "Нас очень порадовал такой большой интерес к конкурсу. Свои варианты логотипа прислали школьники, студенты, профессиональные дизайнеры, а также те, кто просто любит творчество Василия Шукшина", — рассказали организаторы.

В Министерстве культуры Алтайского края отметили, что комиссия приняла решение поощрить еще нескольких участников конкурса за интересные дизайнерские решения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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