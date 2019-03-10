В Санкт-Петербурге школьники Центра образования Кудрово устроили акцию с плакатами и рукоприкладством, сообщает телеканал "360".

Мама восьмиклассницы Мария Брусенская в своем Facebook рассказала, что ученики пятых-шестых классов в преддверии Международного женского дня устроили акцию "Без баб".

Со слов женщины, вначале "один лидер собирал подписи на что-то связанное с акцией", а после мальчики нарисовали небольшие плакаты с перечеркнутым символом "зеркала Венеры" и расклеили их по школе.

После начались силовые акции: школьники пинали проходящих мимо девочек.

"Вопрос, куда нужно деться всем бабам, как дети собираются обойтись с матерями и педагогами, остался не раскрыт", — написала женщина.

Она также предположила, что руководство школы не знало о происходящем.