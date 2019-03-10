Автомобиль сервиса Яндекс.Такси сгорел на дороге в Барнауле

В Барнауле на Павловском тракте между "Лентой" и "Аксиомой" загорелся автомобиль Renault Logan, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что автомобиль с логотипами сервиса Яндекс.Такси. О пострадавших не сообщается.