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От -24 до +4: погода в Алтайском крае на 11 марта

, ИА "Амител"
В Барнауле ночью и днем без осадков
В Барнауле ночью ожидается -15...-17, днем -1...-3 / Фото: ok.ru

В Барнауле ночью ожидается -15...-17, днем -1...-3 / Фото: ok.ru

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 2-7 м/с с усилением до 9-14 м/с.

Температура ночью -14...-19, в западных районах до -24, по юго-востоку местами -8...-13. Днем -1...-6, в предгорных районах до +4. Днем без существенных осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с усилением до 9-14 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -15...-17, днем -1...-3. Ночью без осадков, возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 2-7 м/с. Днем также без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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