В Москве нашли пятилетнюю девочку в одной из квартир в многоэтажке на Ленинградском шоссе, сообщает Life.

Отмечается, что соседи давно стали замечать детский плач из квартиры на восьмом этаже, и неоднократно пытались выяснить, что там происходит. Но двери никто не открывал, в том числе и участковому, который приходил по просьбе соседей.

Когда плач стал сильнее обычного, соседи вызвали полицию. Тогда правоохранители сообщили в МЧС. Специальным оборудованием дверь удалось открыть. Присутствующие ощутили сильный дурной запах.

Квартира оказалась в буквальном смысле завалена мусором, в котором и нашли испуганного грязного ребенка примерно пяти лет. Отмечается, что в мусоре ребенок устроил себе что-то вроде берлоги. Взрослых в квартире не было, также не было ни еды, ни воды.

Девочку госпитализировали в Тушинскую больницу. По предварительной информации, у нее гнойный отит. Ребенок не разговаривает.

Как сообщает LifeShot, в больнице врачи достали из шеи ребенка провод, который успел врасти в тело. Мать девочки задержана.

Как сообщает Mash, мать девочки задержали соседи и удерживали ее до приезда полиции: "Выглядит дама совсем не так, как ее квартира и дочь — опрятной, здоровой. Ей 47 лет. Работает уборщицей, раньше была финансовым консультантом (ну это она так говорит). Сейчас будет проходить миллион экспертиз — в том числе на психическое здоровье".