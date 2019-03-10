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Кадыров объяснил, зачем американский дипломат принес мину в Шереметьево

, ИА "Амител"
"Вот тебе бабушка и Юрьев день!" – написал Кадыров
Кадыров отметил, что дипломат не совершит такую провокацию без поручения / Фото: pronedra.ru

Кадыров отметил, что дипломат не совершит такую провокацию без поручения / Фото: pronedra.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что сотрудник американского посольства, принесший мину с взрывателем в Шереметьево, мог проверять систему безопасности аэропорта.

"Был задержан американский дипломат, вылетающий в Нью-Йорк. В багаже нашли мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества. Он пояснил, что купил ее. Хотел сделать сувенир. Госдеп США заявил, что "никакой угрозы ни одному из пассажиров не было". "Вот тебе бабушка и Юрьев день!" – написал Кадыров.

Он отметил, что дипломат следующим рейсом вылетел в США, ему "помогли переоформить билет".

"Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности Шереметьево. Для чего? Уверен, что этот вопрос не останется без ответа!" – заключил Кадыров.

Ранее сообщалось, что американское посольство в России считает, что ситуация с их сотрудником полностью исчерпана. 

Сотрудника посольства США с миной без взрывчатого вещества в багаже остановили при входе в терминал D московского аэропорта Шереметьево. Во время сканирования сумок дипломата охранников смутил предмет, похожий на военный снаряд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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