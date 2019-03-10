Депутат Госдумы Наталья Поклонская на презентации своей автобиографии "Крымская весна: до и после. История из первых уст" назвала основные черты идеального президента Украины, сообщает РИА "Новости".

По мнению Поклонской, идеальный украинский президент должен действовать самостоятельно, а также не должен строить козней против России.

Она подчеркнула, что нужен человек, который Украину снова поднимет: "Который не будет в своих страхах копаться и выполнять указания заокеанских лидеров, быть марионеткой в чьих-то руках для достижения целей каким-то образом навредить России и негативно относиться ко всему русскому".

Нынешнюю власть Украины Поклонская назвала наказанием для народа, которую вынуждены терпеть украинцы. Также она назвала эту власть "испохабившей страну".

Она подчеркнула, что на данный момент ни один из кандидатов на президентский пост не достоин руководить "когда-то цветущей Украиной".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Далее идет действующий президент Петр Порошенко.