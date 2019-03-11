Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

9 марта в барнаульском ДК Моторостроителей прошел открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу, в котором приняли участие спортсмены из нашего и соседних регионов Сибири.

В категории бодибилдинг-юниоры 23 года (абсолютная) победа досталась новосибирцу Михаилу Васильеву. Категория фит-модель (абсолютная) покорилась Ольге Чеботаревой из Новосибирска. Абсолютным чемпионов в категории пляжный бодибилдинг стал Вячеслав Пузенко из Бийска. В категории классический бодибилдинг (абсолютная) первое место присудили Денису Романову из Новосибирска. Абсолютной чемпионкой в категории фитнес-бикини стала Леер Татьяна из Барнаула.

Смотрим лучшие моменты прошедшего турнира.