СК опубликовал кадры из квартиры на севере Москвы, в которой полицейские и спасатели нашли пятилетнюю истощенную девочку с полным отсутствием социальных навыков.

По данным следствия, в квартире жилого дома была найдена 5-летняя девочка, страдающая от двустороннего гнойного отита и с признаками анорексии, а также на шеи у нее было обнаружено вросшее в кожу украшение. В квартире не было еды и воды.

Как сообщает LifeShot, соседи начали бить тревогу еще год назад. Органы опеки несколько раз приходили, им никто не открывал дверь, и они спокойно уходили. Такая же история происходила и с визитами участкового. 10 марта был слышен сильный плач ребенка. Старшая по подъезду позвонила в полицию и сказала, что если те ничего не сделают, то они обратятся за помощью к СМИ. Прибывшие на место правоохранители вызвали сотрудников МЧС для вскрытия двери.

Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Девочка доставлена в реанимацию одной из городских больниц. Мать ребенка задержана, против нее возбуждено уголовное дело. Будет дана оценка органам опеки и попечительства Москвы.