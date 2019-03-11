Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с небольшого минуса и порывистого ветра в некоторых районах, говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

В крае будет без существенных осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -1…-6 градусов, в предгорных районах до +4 градусов.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.

В Барнауле будет без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -1…-3 градуса. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.