Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 114 квадратных метров продают на берегу Оби в центре Барнаула за 8,95 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на 8 этаже элитной монолитной высотки. Из окон открывается шикарный вид на реку и Нагорный парк.
Территория закрыта от посторонних, обустроена система видеонаблюдения.
"Квартира с полным качественным ремонтом, мебелью и техникой. Остается практически все", – добавляет автор объявления.
Комментарии
Редактор хорошо отдохнул? Что не новость-так опечатка
Сколько уже лет ее продают? Снижайте цену.
на берегу главной реки Алтайского края
за 9 лямов можно купить на берегу моря
На берегу моря работы нет, а у нас перспективы, прорывный регион, туркластер, арбат, две лестницы на срытую по карманам ВДНХ.