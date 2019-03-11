Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 114 квадратных метров продают на берегу Оби в центре Барнаула за 8,95 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на 8 этаже элитной монолитной высотки. Из окон открывается шикарный вид на реку и Нагорный парк.

Территория закрыта от посторонних, обустроена система видеонаблюдения.

"Квартира с полным качественным ремонтом, мебелью и техникой. Остается практически все", – добавляет автор объявления.