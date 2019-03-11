Житель алтайского города Заринска приговорен к условному сроку и выплате более 1 миллиона рублей за рубки деревьев сверх нормы.

Как сообщили в краевом Минприроды, летом 2018 года мужчина, осуществлявший лесозаготовительные работы по договору купли-продажи лесных насаждений на территории Тягунского лесничества, совершил рубку сырорастущих деревьев породы береза сверх разрешенного объема в размере 67 кубометров.

Кроме того, незаконные рубки он совершил за границами деляны на участке защитных лесов, недалеко от села Зудилово.

"Заготовленную таким путем древесину лесонарушитель планировал использовать в дальнейшем в личных корыстных целях. Свою вину мужчина признал полностью. Заринский районный суд Алтайского края приговорил виновника к лишению свободы сроком на два года восемь месяцев условно", – добавляют в ведомстве.

Кроме того, к уплате подлежит ущерб, нанесенный лесному фонду, в размере 1 348 241 рублей.