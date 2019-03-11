Домовладельцы прилагают кадры с наледью во дворе / Фото: Дима Григорьев / vk.com/barneos22
Горожане в паблике "Barnaul 22" в социальной сети "ВКонтакте" пожаловались на управляющую компанию, обслуживающую дом №254 на улице Пролетарской.
"Дворника нет, уже год сами чистим, долбим, посыпаем солью", – перечисляют домовладельцы и прилагают кадры с наледью во дворе.
Многие жители Барнаула предложили отказаться от УК или написать на нее жалобу. Однако некоторые обратили внимание, что подобная ситуация со скользкой дорогой у подъездов наблюдается по всему городу.
"Обычная чищеная дорога. Большинство дворов сейчас так выглядят, даже в нормальных управляшках, – прокомментировал один из барнаульцев. – Снега минимум. Гололед – да, но это логично весной".
Комментарии
А у нас в Новоалтайске по улице Строительная 16 с 22 февраля не горячей воды,сосульки метровые висят с крыши,а про дворников и техничек вообще не понятно,есть они или нет.В подъездах стекла вываливаются.Зато Жэу 2 говорит,что все хорошо.Вот так и живем,жалуемся в прокуратуру,да будет ли толк. Местным властям на нас наплевать тоже везде писали,жаловались.