Домовладельцы прилагают кадры с наледью во дворе / Фото: Дима Григорьев / vk.com/barneos22

Горожане в паблике "Barnaul 22" в социальной сети "ВКонтакте" пожаловались на управляющую компанию, обслуживающую дом №254 на улице Пролетарской.

"Дворника нет, уже год сами чистим, долбим, посыпаем солью", – перечисляют домовладельцы и прилагают кадры с наледью во дворе.

Многие жители Барнаула предложили отказаться от УК или написать на нее жалобу. Однако некоторые обратили внимание, что подобная ситуация со скользкой дорогой у подъездов наблюдается по всему городу.

"Обычная чищеная дорога. Большинство дворов сейчас так выглядят, даже в нормальных управляшках, – прокомментировал один из барнаульцев. – Снега минимум. Гололед – да, но это логично весной".