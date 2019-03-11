В селе Соколово Зонального района в Масленицу загорелся мужчина, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По информации очевидцев, прежде чем вспыхнуть, он облился бензином.
Известно, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.
Очевидцы утверждают, что селянин активно пытался себя потушить, а тем временем кто-то снимал это на камеру.
Дальнейшая судьба человека пока неизвестна.
Комментарии
факир был пьян, фокус не удался?
Он поджегся, а мне на него куртку тратить?
пральна - фотоотчет что он это сам