Дайверы и сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко сняли фильм о зимнем Телецком озере, сообщает официальный сайт организации.

Создатели картины запечатлели, каким водоем предстает по обе стороны льда в феврале 2019 года.

"Подледный дайвинг – это, прежде всего, яркие эмоции, неповторимые впечатления от пейзажей параллельного мира Золотого озера", – комментируют участники съемок.

Ролик длительностью 14 минут действительно завораживает. Особенно впечатляет свет, проходящий сквозь толщу льда.

Прорубь из-под воды действительно воспринимается как какой-то переход в другое измерение из фантастического блокбастера.