Житель ГорногоАлтая подозревается в краже телевизора из дома своей матери — похищенное мужчина продал, чтобы приобрести выпивку.

Как сообщили в республиканском МВД, в полицию обратилась 60-летняя жительница Усть-Коксинского района, которая рассказала, что ее дома был похищен телефон.

Сумма причиненного ущерба составила 12 тысяч рублей. Полицейским пенсионерка пояснила, что утром ушла из дома, а вернувшись, обнаружила пропажу принадлежащего ей имущества.

Правоохранители установили, что в дом женщины злоумышленник проник через незастекленное окно веранды. Также выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый 41-летний сын сельчанки.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, где признался, что проник в дом матери во время ее отсутствия и похитил телевизор. В тот же день он продал его односельчанину, а на вырученные деньги купил алкоголь.

В данный момент похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.