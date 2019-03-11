Вой сирен услышат жители Алтайского края во вторник, 12 марта, – в этот день в регионе пройдет проверка автоматизированных систем централизованного оповещения населения.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, проверка пройдет с 11:35 до 12:15 и начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах.
"При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем", который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", – уточняют в экстренном ведомстве.
Услышав сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем", гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу "Россия 1" в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России", и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.
Комментарии
...гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу "Россия 1" в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России"...
Проводного радио, наверно, нет уже ни у кого, FM радиоприемники перенастроить быстро на "радио России" не выйдет: как минимум надо знать частоту, а то и вспоминать придётся на какие кнопки жать. С аналоговым тв тоже скоро беда... Как же быть? Встречать рассвет на рабочем месте?