Хоккеисты "Алтая" дважды проиграли в Саранске. Стартовые матчи четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Федерации против "Мордовии" состоялись 9-го и 10-го марта. В первой встрече после двух периодов счёт был равный 2:2.

Однако в заключительной двадцатиминутке барнаульцы пропустили четыре шайбы, и в итоге уступили со счётом 2:6. На следующий день основное время матча не выявило победителя – 1:1. В овертайме успех сопутствовал саранским хоккеистам. 2:1 – победа "Мордовии".

Таким образом, "Мордовия" выигрывает серию до трёх побед со счётом 2:0. 13-го, и, если потребуется, 14-го марта соперники сыграют на льду барнаульской Карандин-Арены.