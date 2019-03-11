Дополнительные выборы на место скончавшегося 8 марта депутата парламента Алтайского края Александра Гукова состоятся 8 сентября 2019 года. Эту информации порталу Amic.ru подтвердили в АКЗС и краевой Избирательной комиссии.

В Избиркоме напомнили, что согласно Кодекса Алтайского края о выборах, дополнительные выборы должны быть назначены в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу.

"В данном случае дополнительные выборы будут назначены на второе воскресенье сентября и пройдут в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года", — уточнили в Избиркоме.

Напомним, 71-летний депутат, известный фермер Александр Гуков скончался 8 марта 2019 года. Официальная причина смерти пока не сообщается. Известно, что у депутата были проблемы с сердцем.

В АКЗС он был избран по одномандатному избирательному округу №2 от партии "Единая Россия". Это Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы. Именно в этих территориях пройдут довыборы.

"На одной из ближайших сессий депутаты АКЗС должны будут принять решение о снятии полномочий в связи со смертью Александра Гукова. После этого краевой парламент будет принимать решение о довыборах по округу №2", — сообщили Amic.ru в АКЗС.

Кстати, под вопросом ещё два депутатских места. Сейчас в суде рассматриваются уголовные дела в отношении депутатов-единороссов Андрея Волкова и Ирины Тепловой. Если до майской сессии АКЗС их признают виновными и решение суда вступит в силу, то довыборы будут назначены на сентябрь 2019 года. Если же нет, то довыборов не будет вообще до конца созыва.