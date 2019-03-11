После премьеры песни Scream, с которой Сергей Лазарев намерен претендовать на триумф Евровидения-2019, он перестал быть фаворитом конкурса, следует из данных на сайте eurovisionworld.com.

Сопоставив коэффициенты ставок на победу стран в Евровидении-2019, букмекеры выяснили, что теперь больше всего шансов у Нидерландов.

Вероятность победы в престижном европейском музыкальном конкурсе представителя Голландии Дункана Лоуренса (композиция Arcade) оценили в 15%.

По прогнозу букмекеров, ближайший его конкурент – это россиянин Лазарев. Его шансы на уровне 13%.

Третьим, с 10%, стал швед Джон Лундвик, который представит на суд публики свою песню Too Late for Love.

Шестипроцентные шансы у швейцарского певца Луки Хэнни. Вероятность победы остальных участников не превышает 4%, уверены букмекеры.

Сергею Лазареву во второй раз доверено представлять Россию на конкурсе. В 2016 году он занял второе место.