Воду в системе отопления в Барнауле "озеленят" в рамках плановых испытаний сетей города на плотность, сообщили в пресс-службе алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

Испытания будут проводиться с 18 по 31 марта. Отключение горячей воды или отопления из-за излишнего давления на коммуникации не потребуется. Выявлять утечки будут только при помощи безвредного пищевого красителя зеленого цвета. Принцип прост – откуда потечет окрашенная вода, там и слабое место.

Окрашивание воды позволит выявить утечки на тепловых сетях, в тепловых камерах и в центральных тепловых пунктах. Что касается самого красителя, то он называется "Уранин-А" и является абсолютно безвредным.

Испытания проводятся следующим образом. Необходимое количество красителя – 350 килограммов – вводится в тепловые сети в двух точках города. Это делается отдельно для циркуляционного контура ТЭЦ-2 и отдельно для ТЭЦ-3.

Затем в течение всего периода испытаний концентрация красителя поддерживается на необходимом уровне.

После этого специалисты проводят обходы тепловых сетей, бойлерных установок и потребителей. В случае выявления неисправностей будет проводиться ремонт оборудования.

В случае если зеленая вода потекла из крана, нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК, позвонив по телефону (3852) 77-52-39.