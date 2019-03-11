Сумму, которую среднестатистический россиянин ежемесячно тратит на бензин, назвали аналитики агентства "Автостат" по итогам опроса 4800 россиян.

42% автомобилистов оставляют на АЗС более 4 тысяч рублей в месяц, 21% – 3-4 тысячи рублей. Примерно одинаковое число автовладельцев (17,2% и 15%) расходуют на бензин суммы 2-3 тысячи рублей и 1-2 тысячи рублей. Менее 1 тысячи рублей в месяц тратит лишь 5% автомобилистов.

Как пояснил ведущий аналитик агентства "Автостат" Михаил Кулиш, результаты опроса говорят о том, что большинство респондентов (62,6%) тратят на бензин более 3 тысяч рублей в месяц. Разделив эту сумму на среднюю стоимость топлива, можно рассчитать средний ежедневный пробег автомобиля – более 20 км. "Выходит, что в ежедневном режиме пользуются автомобилем почти две трети респондентов, а оставшаяся часть ездит довольно-таки редко", – пояснил Михаил Кулиш.

Эксперты Центра исследований проблем реальной экономики при Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова выяснили: если регулярно пользоваться машиной, бензин является основной статьей расходов автомобилиста. Директор ЦИПРЭ Андрей Быстров отмечает, что затраты на топливо зависят от нескольких факторов, в том числе от класса автомобиля, характеристик его двигателя; частоты, длительности поездок; времени суток, в которое пользуются автомобилем (например, ночью, когда нет пробок, расход бензина меньше). Кроме того, расход зависит от манеры езды водителя: резкие ускорения и торможения делают поездку дороже.

По данным Алтайкрайстата на 25 февраля 2019 года в Алтайском крае средняя цена на дизельное топливо составляет 47,28 рубля за литр. Литр АИ-92 стоит 40,86 рубля, АИ-95 – 42,69 рубля, АИ-98 – 48,41 рубля.

Ранее глава алтайского топливного союза Юрий Матвейко рассказывал Amic.ru, что цены на дизельное топливо и бензин заморожены до 31 марта, но уже в апреле ожидается рост цен в пределах инфляции.