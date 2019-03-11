Профилактическое мероприятие "Должник" стартовало в Барнауле 11 марта и продлится до 15 марта, сообщили в городской ГИБДД.
Проводить мероприятие будут сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами.
В ГИБДД отмечают, что согласно букве закона, необходимо уплатить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
А вот при отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
При этом в Госавтоинспекции подчеркивают, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Комментарии
спасибо за предупреждение. похожу недельку пешком
ят думаю че машина не завелась.. эт во время))))
В такую погоду и не завелась? что ж вы зимой тогда делали
это знак