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Срыв головного мозга: правда о психических расстройствах и депрессиях на Алтае

, ИА "Амител"
Действительно ли, что в Алтайском крае чаще сходят с ума, а весной психические расстройства обостряются?
фото: cosmo.ru

фото: cosmo.ru

"Все мы здесь не в своем уме – и ты, и я!"
 Льюис Кэрролл ''Алиса в стране чудес''

Где находится грань между усталостью, депрессией и острым психическим заболеванием? Может ваш коллега по работе – (не дай бог) психопат? Или вам самому в голову приходят мысли, с которыми лучше сразу бежать к доктору? В век всеобщей информатизации, бешеного темпа жизни, профессиональных и жизненных кризисов пришло время разобраться, когда необходимо просто расслабиться, а в каких случаях – завязать рукава рубахи у себя за спиной. Чтобы как можно объективнее осветить столь важную тему, корреспондент Amic.ru встретился с разными специалистами, которые занимаются вопросами душевного здоровья пациентов. И сегодня публикуем интервью с заместителем главного врача Краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана Мариной Вдовиной, опыт работы в психиатрии – 20 лет.

Корреспондент: Добрый день, Марина Геннадьевна, грань между психологией и психиатрией, есть ли она?

Марина Вдовина: Конечно есть. Психология занимается личностными проблемами на уровне характера, а психиатрия занимается патологией.

Корр.: Что можно сказать о возрасте лиц, подверженных психическим заболеваниям?

М.В.: Психическим расстройствам подвержены люди любого возраста.

Корр.:  До какого момента поведение человека можно оправдывать усталостью, злостью и тяжелым характером: например, начальник регулярно швыряет предметы, орет на весь этаж? Это ненормальное поведение или просто ''сорвался на работе''?

М.В.: Люди такое поведение оправдывают довольно долго, особенно, если так себя ведет начальник. Это называется на языке психиатрии – расстройство личности или, как вы выразились, ''тяжелый характер''.  На самом деле это расстройство, которое необходимо корректировать, может даже с помощью докторов. Это не норма – это сигнал. Психически здоровый человек так себя вести не может. На здоровье влияет не только тяжелый темп работы, существует множество факторов: социально-экономические, бытовые, проблемы в семье.

Корр.: Наверное, у нас рамки немного размыты, если где-то в Европе человек кинет стулом со злости, то скажут, что "крыша поехала" и отправят к врачу, а у нас все это прощается?

М.В.: Люди терпимее, скорее всего. На самом деле это расстройство, которое необходимо корректировать, может даже с помощью докторов.

Злой начальник / Фото: xage.ru

Корр.: Влияет ли информационная нагрузка – социальные сети, интернет, компьютерные игры на психическое здоровье?

М.В.: Думаю, да, особенно компьютерные игры. В интернете не каждый может правильно воспринимать информацию. Недавно был сюжет, где молодой человек убил бабушку и дедушку – компьютерная игра наслоилась на его поведение, и он до сих пор не понимает, что это он сделал, считает, это сделали монстры из компьютерной игры.

Корр.: Алтайский край называют лидером по числу психических расстройств среди населения. Как специалист, скажите: люди в нашем крае действительно сходят с ума?

М.В.: Люди в крае не сходят с ума. Под значением выражения "сошел с ума" понимается тяжелое хроническое психическое расстройство. Уровень психозов в Алтайском крае точно такой же, как и во всей Российской Федерации. Психозами и шизофренией люди болеют одинаково, этот процент во всем мире составляет не более двух процентов. А что касается непсихотических форм психической патологии, таких как депрессии, тревоги, неврозы, то у нас в крае таких заболевших гораздо больше. Связано это с тем, что в Алтайском крае низкий социально-экономический уровень. Отсутствие постоянной работы, низкие заработные платы, проблемы в семье не могут не оказывать влияния на психическое здоровье. Но количество хронических психических расстройств, попадающих под диспансерное наблюдение, из года в год практически не меняется.

Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" / Фото: film.ru

Корр.: Если продолжить тему про депрессию… Ряд ученых считают, что к 2020 году депрессия будет занимать второе место по распространенности болезней. Это действительно такое серьезное состояние, которое можно считать болезнью?

М.В.: Депрессия – серьезное заболевание, которое резко снижает трудоспособность и приносит страдания, как самому больному, так и его окружению. Это,так называемое, пограничное психическое расстройство. Депрессии бывают разные, в рамках разных заболеваний. Диагноз депрессии может поставить только специалист. Поэтому выставлять себе диагноз, принимать антидепрессанты без консультации врача психотерапевта, конечно, не стоит. Иногда депрессия маскируется под соматические заболевания. Но у депрессии есть четкие клинические признаки.

Корр.: Но переживать для человека естественно, особенно если есть причина. Какой период времени считается нормальным для душевных переживаний по поводу развода, расставаний, проблем на работе, а когда это уже депрессия и пора бежать к специалисту?

М.В.: Говорят "время лечит". Здесь конкретных временных критериев не существует. Каждый человек по-разному переживает расставание. Кому-то достаточно недели, кому-то года. Если вы чувствуете, что вам со временем становится легче, значит, вы сами справитесь с ситуацией. Но если вы видите, что проходит время, а лучше вам не становится, то стоит задуматься и обратиться за помощью.

Депрессия / Фото: tampereclub.ru

Корр.: И все-таки люди могут по полгода нормально не спать и списывать это на мегаполис, на воздух, еще на что-то, и не задумываются пойти к специалисту…

М.В.: Если вы не спите день, два, неделю и списываете это на проблемы мегаполиса – это неправильно, здоровый человек должен спать не менее семи часов.

Корр.: Верно ли, что весна – это время обострений психических заболеваний?

М.В.: Сезонности в сфере психических заболеваний нет – это миф! Можно говорить о сезонной депрессии, которой подвержены люди поздней осенью.

Корр.: Разговаривать с самим собой – это нормально?

М.В.: Смотря что вы имеете в виду. Мысленно размышлять о ситуациях, что-то анализировать, слышать свой внутренний голос – это нормально. Но вслух разговаривать с самим собой или слышать так называемые ''голоса'' – это признаки тяжелых психических расстройств.

Корр.: Если появились голоса или навязчивые идеи, можно просто отлежаться, как говорят: выспись, отдохни, возьми больничный?

М.В.: Нет, это глубокий уровень расстройств – здесь без помощи психиатра вы не обойдетесь. Никакой сон и больничный лист не помогут.

Виртуальная реальность / Фото:legkopolezno.ru

Корр.: Есть ли признаки в поведении человека, о котором можно с уверенностью сказать, что он болен?

М.В.: Клиника заболеваний различна. Главное, на что надо обратить внимание – это изменения в поведении человека, который начинает "странно себя вести". К признакам заболевания можно отнести изменение настроения, возбуждение или апатию, агрессию, нарушение сна, тревогу, отсутствие интереса.

Если вы заметили, что ваш коллега как-то изменился – был жизнерадостный, веселый, общительный, и вдруг замкнулся в себе, перестал общаться или наоборот был спокойный, уравновешенный, а стал гиперактивный с повышенным настроением – на это стоит обратить внимание.

Фото: kinopoisk.ru

 

Корр.: Всегда ли человек способен осознать, что ему нужна помощь психиатра или лечение в стационаре​?

М.В.: Нет, не всегда, но большинство людей осознают, что им нужна помощь психиатра, только боятся к нему идти, так как считают, что его поставят на "учет". Для оказания психотерапевтической помощи у нас есть телефон доверия, есть психотерапевтический кабинет, который находится по адресу: Барнаул, ул. Партизанская, 147, куда можно прийти без боязни какой-то огласки и получить высококвалифицированную помощь.

Корр.: А если человек сам не обращается за помощью, на него можно как-то воздействовать?

М.В.: По закону психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении – это значит, что человек должен сам прийти к врачу, помощь в недобровольном порядке оказывается, когда есть основания полагать, что человек представляет опасность для себя или окружающих.

Корр.: Ваши советы, как выйти из состояния волнения и тревоги и защитить свое здоровье.

М.В.: Если у вас появилась тревога, нарушился сон, обратите внимание на свой образ жизни: попытайтесь расслабиться, смените обстановку, сходите в спортзал, гуляйте до двух часов в день на свежем воздухе, следите за своим питанием. Займитесь тем, что доставляет вам удовольствие, проводите как можно меньше времени за компьютером.

Радость / Фото: psychologos.ru

В следующей публикации посмотрим на проблему глазами клинической психологии. О ярко окрашенных волосах на голове, армейских ''отказниках'', плохом настроении и многом другом.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

13.03.2019 09:28
- гость -

Любой нервный срыв - попытка психики защититься от агрессивной среды собственной агрессией и выбраться из нездорового социума. А врачи, вместо того, чтобы помочь оградить пациента от раздражающего фактора, возвращают его обратно туда же, где болезнь только усиливается, с надеждой, что "все будет хорошо". А, вот, хренушки! Рецидив обеспечен в 100 случаях из 100.

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13.03.2019 09:30
- гость -

Ощущение, что я какую-то Алтайскую правду читаю, или "Вестник родного села", или газету "Светлое будущее"

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13.03.2019 09:33
- гость -

Я иногда разговариваю сам с собой.

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