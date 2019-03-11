Ученые из Института метаболизма Общества Макса Планка опубликовали в Nature Metabolism статью об эффективности инсулина против возникновения рака кишечника и тонкой кишки, сообщает "Наука и жизнь".

Согласно результатам исследования, в группе риска – люди с ожирением. У них опасные бактерии легче проникают через кишечный эпителий и вызывают опасные заболевания.

Инсулин же укрепляет соединение межклеточного пространства, благодаря чему оно эффективнее защищает стенки кишечника от вредных микробов.

Это происходит благодаря способности гормона активировать гены межклеточного пространства, которые поглощают глюкозу и синтезируют белки, из которых и формируется соединение между клетками.