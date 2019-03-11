Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей по итогам 2018 года, сообщает сайт "Угона.нет".

Он сформирован не по общему количеству угонов, в котором лидирует ВАЗ, а по их удельному весу.

То есть составители топа считали, сколько автомобилей из тысячи, эксплуатируемых в РФ, подверглись угону.

Как выяснилось, самой популярной моделью стал ГАЗ-21. Их было объявлено в розыск в среднем 12,5 машин из 1000.

Такая популярность связывается с тем, что автомобиль стал коллекционным и некоторые готовы выложить за него приличные деньги.

В топ-3 популярности у угонщиков вошли также спортивный Nissan GT-R (6,2 из 1000) и Genesis G80 (4,7).

Среди моделей премиум сегмента лидером спроса у любителей прокатиться на чужом транспорте стали Lexus ES и Cadillac Escalade (оба – 4,1 из 1000). Замыкает тройку Lexus LX (3,3).